Wrocław. Zobacz gorące zdjęcia z klubu Jamaica. To był wieczór dla pań!

Panie rządziły w piątkowy wieczór w klubie Jamaica w pasażu Niepolda we Wrocławiu. Panie tańczyły na parkiecie, a panowie, dla nich, tańczyli na scenie ściągając kolejne części swojej garderoby. Zobaczcie zdjęcia! ps. a już w ten czwartek mamy przyjemność ogłosić kolejną gwiazdę wieczoru w klubie Jamaica! Nowator twórca wielu hitów takich jak: „Z Lewa Do Prawa”, „Wrzucam Na Luz” czy „Co tu jest grane”! Wejście przez cała noc ZA DARMO! Gwarantujemy, że parkiet będzie rozgrzany do czerwoności, a impreza potrwa do białego rana! Startujemy tradycyjnie od 22:00!

