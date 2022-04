Wrocław. Pędził jednośladem prawie 200 km/h. Był naćpany!

Krewki mężczyzna wpadł w ręce policji w grupy "SPEED". Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu patrolując ulicę Lotniczą zauważyli motocyklistę, który jechał z prędkością 113 km/h w miejscu, gdzie mógł poruszać się z prędkością do 60 km/h. Gdy mundurowi dali mężczyźnie wyraźne sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania, ten przyśpieszył i zaczął uciekać. Rozwinął prędkość do 175 km/h, a uciekając popełniał różnego rodzaju wykroczenia w ruchu. Następnie wyjechał z miasta i przemieszczał się po drogach powiatu wrocławskiego oraz średzkiego.