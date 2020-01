Wasze pytania do ZUS. Urlop macierzyński i zasiłki

Pytacie, specjaliści z ZUS odpowiadają. Tym razem kilka słów o zasiłkach i urlopie macierzyńskim.

W marcu urodzę córeczkę. Chciałabym, ze względu na finanse domowe - jak najszybciej wrócić do pracy. Czy mogę podzielić się z mężem urlopem macierzyńskim, a później rodzicielskim? Alina Pani Alino, pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego może wykorzystać tylko mama. Jeżeli po tym czasie będzie chciała Pani wrócić do pracy, to pozostałą część urlopu (6 tygodni) może wykorzystać tata dziecka. Pod warunkiem, że ojciec jest ubezpieczony. Po urlopie macierzyńskim jest urlop rodzicielski, którym rodzice mogą dysponować miedzy sobą. A nawet mogą zdecydować, że wykorzystają go równocześnie. Urlop rodzicielski może być wykorzystany jednorazowo lub w czterech częściach, nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Jestem na urlopie macierzyńskim. Czy tata dziecka może korzystać jednocześnie z urlopu ojcowskiego? Agata Pani Agato, urlop ojcowski, który liczy 2 tygodnie, przysługuje ojcom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Można go wykorzystać jednorazowo, albo nie więcej niż w dwóch częściach, do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. Jednak żadna z tych części nie może być krótsza niż tydzień. Tata dziecka może wykorzystać ten urlop, kiedy Pani przebywa na urlopie macierzyńskim.

Jestem w ciąży i przebywam na zwolnieniu lekarskim. Jednak zakład pracy, w którym pracuję ulegnie likwidacji i w związku z tym umowa o pracę zostanie rozwiązana w kwietniu 2020 r. Co stanie się z moim zasiłkiem chorobowym i macierzyńskim? Beata Pani Beato, jeśli do rozwiązania umowy o pracę dziecko się nie urodzi a Pani nadal będzie niezdolna do pracy, to wypłatę zasiłku przejmie ZUS. Jednak do wypłaty konieczne będą dokumenty: zaświadczenie ZUS Z-3 (płatnik składek) i Pani oświadczenie na formularzu Z-10. W przypadku kolejnych zwolnień lekarskich musi Pani złożyć wniosek o wypłatę (formularz ZAS-12). Jeśli dziecko urodzi się już po ustaniu zatrudnienia, wniosek o zasiłek macierzyński może Pani złożyć do ZUS (również przez Internet). Będzie Pani musiała dołączyć: odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie lekarskie stwierdzające ciążę w czasie zatrudnienia oraz świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy, z powodu likwidacji lub ogłoszenia upadłości pracodawcy.

Jestem w ciąży, ostatnio dostałam w pracy sporą podwyżkę. Chciałabym wiedzieć czy wysokość zasiłku macierzyńskiego będzie odpowiadać wysokości ostatniej pensji? Krystyna Pani Krystyno, wysokość zasiłku zależy od tego, w jaki sposób Pani z niego skorzysta. Jeśli najpierw zdecyduje się Pani wykorzystać jedynie 20 tygodni urlopu, będzie on wynosił 100 proc. podstawy wyliczenia zasiłku. Jeżeli następnie postanowi Pani skorzystać z urlopu rodzicielskiego, to przez 6 tygodni też będzie Pani otrzymywać zasiłek w wysokości 100 procent. Dopiero w dalszym okresie będzie to 60 proc. podstawy wymiaru. W przypadku kiedy od razu zdecyduje się Pani na urlop macierzyński i urlop rodzicielski, to przez cały jego czas, czyli przez 52 tygodnie, będzie Pani otrzymywać zasiłek w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru. Na złożenie takiego wniosku jest 21 dni od urodzenia dziecka. Podstawą wyliczenia zasiłku dla pracownika jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone w ciągu ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym urodziło się dziecko.

Już niedługo bo za 2 miesiące urodzę bliźnięta. Ile wyniesie mój urlop macierzyński i urlop rodzicielski? Ilona Pani Ilono, w przypadku urodzenia bliźniąt czas wypłaty zasiłku macierzyńskiego wynosi 31 tygodni (217 dni). Urlop rodzicielski przy ciążach mnogich liczy 34 tygodnie, bez względu na liczbę dzieci urodzonych w czasie jednego porodu.

