Zostajesz w domu z dzieckiem? – wniosek o zasiłek wyślij do ZUS online

To oznacza, że w firmach, które zatrudniają powyżej 20 osób wniosek należy wysłać (złożyć) bezpośrednio u pracodawcy, czyli w swoim macierzystym zakładzie pracy. Dotyczy to zarówno osób na umowie o pracę jak i umowie zlecenia. W przypadku firm zatrudniających mniej niż 20 osób wniosek powinien być złożony bezpośrednio w ZUS. Dotyczy to także osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

- Właściciel małej firmy przesyła (składa) wniosek bezpośrednio do ZUS zarówno za siebie samego, jeśli jest to firma jednoosobowa, jak i swoich pracowników, jeśli ich zatrudnia – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z osobą prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać do ZUS oświadczenie elektronicznie – za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W tej sytuacji wizyta w placówkach Zakładu nie jest potrzebna. Dokumenty można także składać w specjalnych skrzynkach, które są wystawione w każdej placówce ZUS tak, aby nie narażać się na bliski kontakt z innymi osobami. Wystawienie skrzynek to efekt zalecenia sanepidu polegającego na tym by unikać dużych skupisk ludzi. Zasada, że w salach obsługi klientów ZUS nie może przebywać jednocześnie zbyt wiele osób została wprowadzona dla bezpieczeństwa klientów i pracowników.