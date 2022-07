W góry bez wspinania? Bastei, czyli Szwajcaria Saksońska to idealny wybór i tylko godzina jazdy od Zgorzelca. Zwiedzanie, cennik 2022 r.

Jak dojechać do Bastei i ile zapłacimy za parking w 2022 roku? Mapa dojazdu

Kultowy most na Bastei

Do gór Połabskich, które znajdują się na terenie Parku narodowego Saksońskiej Szwajcarii przyjeżdżają turyści nie tylko z Polski i Niemiec, ale i całej Europy. Fotografują się na tle skał i organizują sesje ślubne, bo drugiego takiego miejsca trudno szukać na mapie. Jedyne, co może odstraszać, to fala turystów, których nie brakuje, a już szczególnie w weekendy. Trudno im się dziwić, bo tu nie trzeba się wspinać, żeby z wysokości podziwiać formacje skalne - monumentalne i zjawiskowe. Po lewej stronie czeka na nas skalne miasto, a po prawej widok na malowniczą Łabę. Wszystko w zasięgu wzroku i na wyciągnięcie ręki.

Most zbudowano na początku XIX wieku i początkowo była to drewniana konstrukcja, która miała ułatwić poruszanie się po szlakach. Wraz z rozwojem turystyki zdecydowano o budowie kamiennego odpowiednika i ten służy do dziś.