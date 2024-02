Upada Zakład Porcelany Stołowej Karolina w Jaworzynie Śląskiej. Dzisiaj do firmy wkroczył syndyk ZDJĘCIA

Związkowcy i burmistrz Jaworzyny Śląskiej liczą na to, że pojawi się kupiec - wybawiciel

Wczoraj Sąd Rejonowy w Wałbrzychu wydał postanowienie o upadłości Zakładu Porcelany Stołowej Karolina w Jaworzynie Śląskiej. Tym samym zakończył 160-letnią historię największego pracodawcy w mieście, symbolu Jaworzyny Śląskiej i regionu. Po ubiegłorocznym upadku Zakładu Porcelany Krzysztof w Wałbrzychu, to ostatnia porcelana na Dolnym Śląsku.

Syndyk wkroczył do Zakładu Porcelany Stołowej Karolina w Jaworzynie Śląskiej

Dzisiaj, 13 lutego do Zakładu Porcelany Stołowej Karolina wkroczył syndyk masy upadłościowej. Został nim wcześniejszy doradca restrukturyzacyjny, Ronald Kazimierz Olszewski z Wałbrzycha. To on będzie teraz podejmował wszystkie decyzje dotyczące losów zakładu.