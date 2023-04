Twierdza Srebrna Góra. Jedna z najciekawszych atrakcji na Dolnym Śląsku. Idealne miejsce na wycieczkę! Cennik i godziny otwarcia 2023 Klaudia Korfanty

Twierdza Srebrna Góra położona jest w Górach Sowich. To wspaniałe miejsce dla całej rodziny, które można zwiedzać przez cały rok. Zwiedzanie z przewodnikiem to okazja do poznania fascynującej historii obiektu. Zobacz galerię zdjęć z twierdzy srebrnogórskiej, a poniżej przeczytaj więcej o obiekcie.