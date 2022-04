Turnus rehabilitacyjny, na który udali się oleśniczanie nie został opłacony. Co się stało z organizatorem i pieniędzmi?

Nie stać nas na taki wydatek, dlatego ucieszyliśmy się, gdy podjęto się organizacji akcji na rzecz naszych dzieci. Rehabilitacja w ich życiu jest bardzo potrzebna, to jedyna droga by choć trochę mogli cieszyć się sprawnością - mówią nam rodzice chorych oleśniczan.

Chętnych do niesienia pomocy potrzebującym nie brakowało. Rodzice chorych mieszkańców Oleśnicy, a także wolontariusze zaangażowali się w akcję. Upiekli ciasta, by te wręczyć darczyńcom za wrzut do puszki. W sumie podczas jednego z oleśnickich jarmarków zebrano ponad 11 tys. zł. Brakującą kwotę, niezbędną do opłacenia turnusów rehabilitacyjnych dla dwóch osób, zebrano dzięki licytacjom prowadzonym w sieci. Łącznie na rzecz chorych zebrano 14 tys. zł. To pozwoliło im udać się na turnus.