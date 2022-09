Trwa sezon na jesienne owoce i warzywa. Sprawdziliśmy wybrane targi we Wrocławiu. W galerii podajemy ceny.

Jesień to pora roku, kiedy okres dojrzewania jabłek, gruszek, śliwek czy orzechów. O tej porze jest też czas na zbiór warzyw ciepłolubnych. Na wrocławskich targach nie brakuje obecnie dyń, kabaczków, papryk czy cukinii.

Ogromny wybór owoców i warzyw we Wrocławiu na bazarach

Dostępne są również produkty, które na ogół kojarzone są z latem. We Wrocławiu całkiem sporo jest jeszcze malin, borówek, czy brzoskwiń. Znalazły się nawet truskawki, porzeczki czy nektarynki. Z warzyw z łatwością można dostać jeszcze fasolę szparagową czy kukurydze.

Dla potencjalnego klienta zauważalny jest też ogromny wybór produktów. We Wrocławiu na bazarach jest na przykład wiele rodzajów pomidorów. Są to m.in. malinowe, bawole serce, paprykowe, koktajlowe, a te zielone lub żółte. Z jabłek do wyboru są odmiany: szara reneta, antonówka czy champion.