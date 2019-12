Sztafeta Fundacji Rak'n'Roll dotarła na Zwrotnik Raka! [zdjęcia]

Sztafeta Rolling2Zwrotnik osiągnęła swój cel – 18 grudnia dotarła na Zwrotnik Raka w Saharze Zachodniej. Podróż trwała cztery miesiące. Została podzielona na 12 etapów i 12 kilkuosobowych ekip, które bez przerwy, dzień po dniu przemierzały dziesiątki kilometrów. Sztafeta wystartowała na początku września z Warszawy. Grupa pełnych pasji i energii ludzi po chorobie nowotworowej wraz z ekipą wspierającą wyruszyła, by przeżyć przygodę życia i osiągnąć wspólny cel. Chcieli pokazać tym, którzy dziś chorują, że powrót do zdrowia jest możliwy.

Michał Łuczak z VII etapu dodaje: „Uznałem, że to świetna okazja, żeby się sprawdzić oraz żeby pokazać wszystkim chorym oraz ozdrowieńcom, że rak to nie wyrok, że po chorobie można normalnie żyć, można też dokonać rzeczy wielkich. Trzy miesiące po operacji wróciłem do sportu, do biegania. Jednak na rowerze jeździłem bardzo sporadycznie. Jak tylko dowiedziałem się, że mogę uczestniczyć w wyprawie, duży nacisk położyłem również na tę aktywność. Nie było łatwo to wszystko pogodzić - pracę zawodową, rodzinę, bieganie i jeszcze rower. Na szczęście udało się”.