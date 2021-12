Sylwester Chęciński, reżyser filmów o Kargulach i Pawlakach, nie żyje. Miał 91 lat

Chęciński. Rocznik 1930. Na świat przyszedł we wsi Susiec na Kresach Wschodnich.

Po II wojnie światowej przeniósł się z rodzicami na Ziemie Odzyskane – najpierw do Dzierżoniowa (tu kończył liceum ogólnokształcące), a potem do Wrocławia (gdzie mieszkał do końca życia).

Studia reżyserskie skończył na łódzkiej filmówce (w ‘56 roku).

Po studiach przez kilka lat był asystentem reżysera i drugim reżyserem (m.in. u Andrzeja Wajdy – film „Lotna”, czy u Stanisława Lenartowicza – „Zimowy zmierzch”).

Od czasu jego filmowego debiutu („Historia żółtej ciżemki” z 1961 roku z z nastoletnim Markiem Kondratem w roli głównej) spadł na niego deszcz nagród: polskie Orły, gdyńskie Lwy, Złota kaczka, ale także nagroda festiwalu filmowym w Wenecji (właśnie za „Historię…”).

On jednak, mimo statuetek i zaszczytów, cały czas pozostawał bardzo skromnym człowiekiem, choć filmy, które stworzył przeszły do klasyki polskiego kina. Ba, dla wielu są już wręcz kultowe. Wystarczy wspomnieć komediowych „Samych swoich” , „Nie ma mocnych”, czy „Kochaj albo rzuć”, genialny kryminał „Tylko umarły odpowie” („Trudniej widza jest rozśmieszyć, niż wzbudzić w nim strach. Dlatego wziąłem się za reżyserię kryminału” – tłumaczył Chęciński), obyczajowo-społeczną „Agnieszkę’46”, prześmiewcze „Rozmowy kontrolowane”, czy gangsterskiego „Wielkiego Szu”.