Spacer, rower, wizyta u rodziny. Co wolno w te święta? [LISTA ZAKAZÓW I ZALECEŃ]

Możesz pójść na spacer, ale pod warunkiem zachowania odstępu dwóch metrów od innej osoby, nawet jeśli to członek rodziny. Ta zasada nie dotyczy opieki nad dziećmi do 13 lat. Nie wolno jednak spacerować w lasach, parkach czy na wałach.

Pamiętajmy też, że podczas jazdy samochodem policja może zatrzymać nas i zapytać o cel podróży. Jazda na święta do rodziny może zostać uznana za naruszenie zakazu poruszania się - nie należy bowiem do realizacji niezbędnych potrzeb życia codziennego.

Spędźmy święta wyłącznie z najbliższą rodziną, z którą mieszkamy na co dzień - apeluje minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Nie ma formalnego zakazu świątecznych spotkań. Są one jednak odradzane i przez lekarzy, i przez władze. Właśnie podczas spotkań przy rodzinnym stole bardzo łatwo zarazić się koronawirusem. Pamiętajmy, że zakażona osoba może nie mieć żadnych objawów i nie mieć pojęcia, że zaraża innych.

Osobiście uczestniczyć w mszy św. może maksymalnie 5 osób. W praktyce to obostrzenie powoduje, że ogromna większość wiernych musi pozostać w domach, a w obrzędach religijnych uczestniczyć dzięki transmisjom internetowym lub telewizyjnym.

We Wrocławiu cmentarze komunalne są zamknięte.

Tradycyjna zabawa może prowadzić do zmniejszenia odporności. Oblewanie się na ulicach łamałoby zakaz wychodzenia bez ważnej przyczyny, zakaz zgromadzeń powyżej 2 osób, konieczność zachowania odległości co najmniej 2 metrów od innych osób.

Podobnie jak spacer, taka jednorazowa aktywność zaliczana jest do niezbędnych potrzeb życiowych. Nie ma mowy o intensywnym treningu w grupie. Chodzi o to, żeby trochę się przewietrzyć i dla zdrowia psychicznego oderwać myśli od kwarantanny i obostrzeń. Trzeba jednak pamiętać o zachowaniu odległość 2 metrów oraz o tym, że razem mogą jechać tylko dwie osoby. Nie wolno jeździć po parkach, lasach czy wałach. Taki relaks nie może być wyczynowym sportem: także dlatego, żeby zminimalizować ryzyko kontuzji i konieczność zaangażowania i tak już bardzo zajętych medyków.

Dzieci i młodzież przed ukończeniem 18 lat nie mogą wychodzić bez rodziców lub opiekunów. Dozwolony jest spacer z dziećmi. Nie wolno jednak iść na plac zabaw , do parku czy lasu.

Tereny zielone pozostają niedostępne dla spacerujących, a służby mocno pilnują, by nikt nie chodził po parkach.

Zakaz wejścia do lasu został przedłużony, podobnie jak inne restrykcje.

WYCIECZKA W GÓRY - ZABRONIONA

Nie jest niezbędną potrzebą życiową, chociaż wielu turystów może się z tym nie zgodzić. Ponadto w większości przypadków pójście w góry wiązałoby się ze złamaniem zakazu wchodzenia do lasów. Już wcześniej parki narodowe i krajobrazowe same zamknęły się dla turystów, żeby nie prowokować do wychodzenia z domów.

