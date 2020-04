Siedem tysięcy ludzi nie może wrócić do pracy. Piszą list do premiera

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis napisali list do premiera Mateusza Morawieckiego. Proszą w nim o otwarcie małego ruchu przygranicznego dla pracowników z Polski i Czech. Identyczne pismo trafiło także do czeskiego rządu.

Chcą wrócić do normalnego życia Od 20 kwietnia ponownie otwierają się zakłady pracy w Czechach. Szacuje się, że pracuje w nich aż siedem tysięcy Polaków, w tym około czterech tysięcy mieszkańców powiatu kłodzkiego. Tymczasem w świetle prawa każdy obywatel naszego kraju, który wróci z zagranicy, musi poddać się dwutygodniowej kwarantannie. Przeciwko takiemu rozwiązaniu sprzeciwiają się zatrudnieni za granicą, Na Facebooku powstała grupa, która zrzeszała pracujących za granicą mieszkańców regionu. Planowano protest na granicy, który miał się odbyć 25 kwietnia. Organizatorzy nie uzyskali jednak odpowiednich zgód i zrezygnowano z tego pomysłu, a także usunięto grupę.

-Chcielibyśmy wrócić do normalnego życia, na ile jest to możliwe. Czeskie firmy zaczynają powoli ruszać. Dłuższe przestoje pracowników z czasem mogą doprowadzić do utraty pracy. Cześć ludzi już ją straciła. W najgorszej sytuacji są ludzie z agentur - mówi Alicja Ciężkowska, organizatorka protestu.

Niektórzy pracodawcy proponują pracownikom miejsca w hotelach, żeby ci nie musieli wracać do Polski i poddawać się kwarantannie. Nie wszyscy jednak taką propozycję dostają. Wiele osób ma w Polsce rodziny, których nie chce opuszczać na dłuższy czas. Oprócz tego problemem jest także codzienne życie, jak chociażby wypłaty pieniędzy z bankomatu. Trzeba wiedzieć, że wszyscy pracujący w Czechach wypłaty dostają na swoje konta bankowe w czeskim banku. Wybranie ich w Polsce wiąże się z zapłatą prowizji, często bardzo wysoką. -Jesteśmy w Unii Europejskiej. Wcześniej bez problemu mogliśmy przekraczać granicę. Z dnia na dzień zostaliśmy odcięci od tego życia. Dużą liczbą ludzi dojeżdża do Nachoda do lekarzy, aptek. Są kobiety w ciąży i na macierzyńskim. Nie wspomnę już o urzędach i kombinowaniem z wypłatą...nawet do bankomatu nie możemy pojechać normalnie - mówi Alicja Ciężkowska.

Apelują do premierów Na pomoc mieszkańcom ruszyło także Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, które napisało apel do premiera Mateusza Morawieckiego. Proszą w nim o umożliwienie pracy w czeskich zakładach, a także otworzenie dodatkowych przejść granicznych w Tłumaczowie, Boboszowie i Golińsku. Jest to niezwykle ważne dla zamieszkałych w okolicy Międzylesia i Nowej Rudy, którzy mając do pracy kilka kilometrów, muszą przekraczać granicę w Kudowie Słonem. W ten sposób rekordziści dojeżdżają nawet po 150 kilometrów. -Prosimy, aby Polscy pracownicy mogli ponownie podjąć pracę w zakładach Republiki Czeskiej - czytamy w piśmie podpisanym przez Czesława Kręcichwosta, prezesa Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis. Oprócz premiera pismo zostało skierowane także m.in. do Ministra Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza, Mariusza Kamińskiego (Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji), ambasadora Polski w Czechach i senatorów i posłów z naszego regionu.

Podobny apel napisała także strona czeska.

