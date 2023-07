Sezon miodowy trwa w pełni Jakie właściwości ma miód, jak rozróżnić prawdziwy od sztucznego? To wszystko znajdziecie na filmie

Miód od zawsze towarzyszył Polakom. Wszyscy wiemy jaki jest zdrowy ale czy wiemy ile jest jego rodzajów? Spotkaliśmy się z pszczelarzem Andrzejem Wawrykiem z Raszówki w gminie Lubin, aby dowiedzieć się, który miód pomoże nam na nasze dolegliwości najlepiej.

- Najważniejszym jest to żebyśmy czytali etykiety. Miody sprzedawane w dużych sieciach handlowych są "mieszanką miodów z UE i spoza" - taką informację najczęściej przeczytamy na etykiecie. Kupując na bazarach lub przez internet, również musimy zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Zwracajmy uwagę na konsystencję miodu. Miód rzepakowy krystalizuje się najszybciej. Jeżeli po miesiącu od daty widniejącej na słoiku miód jest nadal płynny oznacza to, że jest przegrzany i nie ma już swoich właściwości.

Ważne jest również to jak przechowujemy miód. Miody jasne przechowujemy w niższej temperaturze, bo może zajść w nich fermentacja alkoholowa. Optymalna temperatura do przechowywania innych miodów oscyluje w okolicach 18 stopni Celsjusza - dowiadujemy się od pszczelarza.

Pierzga

Pierzga jest sfermentowanym pyłkiem kwiatowym. Pszczoły robią go na zimę, aby podnieść odporność. Identycznie działa ona na ludzi. Łyżeczkę pierzgi zalewamy wieczorem chłodną wodą, a rano przed śniadaniem wypijamy powstały napój. Nasz pszczelarz ostrzega jednak przed oszukaną pierzgą. Prawdziwa pierzga ma konsystencję gumy, ta oszukana rozsypuje sie przy zgniataniu.

Pyłek pszczeli

Pyłek kwiatowy, zwany również pyłkiem pszczelim to główny pokarm pszczół. Zdrowy jest jednak i dla nas. Jest źródłem witamin rozpuszczalnych zarówno w tłuszczach, jak i w wodzie, tj. A, B1, B2, B3, E, C, B6, PP, P, D, H, B12, biotynę, kwas pantotenowy, kwercetynę, kwas foliowy oraz inozytol.

Pobudza apetyt, reguluje trawienie, podnosi również poziom żelaza we krwi. Działa ochronnie na tkankę wątroby - pomaga w jej regeneracji. Stosuje się go w leczeniu choroby alkoholowej - działa uspokajająco.

Podnosi odporność, zalecany jest w stanach grypowych dzięki dużej zawartości rutyny.

Miód spadziowy

Jest on nazywany miodem królewskim, bo zawiera 9 razy więcej biopierwiastków niż miody nektarowe. Ma dwukrotnie więcej białek i aminokwasów. Jako jedyny zawiera srebro, cynę, molibden i wanad. Gwajakol pochodzący ze spadzi jodłowej nadaje mu właściwości przeciwbakteryjne i wykrztuśne. Spożywanie tego miodu zmniejsza trujący wpływ kawy, herbaty czy alkoholu na nasz organizm. Reguluje pracę serca, rozszerza naczynia wieńcowe, obniża ciśnienie, poprawia krążenie. Jest idealny do walki z przeziębieniami jak i poważniejszymi chorobami układu oddechowego np. zapaleniem płuc. Jest podawany górnikom pracującym w kopalniach uranu, ponieważ przeciwdziała skutkom napromieniowania.

Jest stosowany jako naturalny środek przeciwnowotworowy.

Miód gryczany

Znany jest jako substancja, która oczyszcza i wzmacnia naczynia krwionośne, ponieważ zawiera w swoim składzie rutynę. Dlatego ten miód jest polecany osobom starszym, które mają problemy z układem krwionośnym. Ponieważ cukry proste zawarte w miodzie wchłaniają się prosto do krwiobiegu odżywiają mięsień sercowy praktycznie natychmiast.

Rutyna zapobiega rozkładowi witaminy C i poprawia jej przyswajalność.

Wspomaga szybsze gojenie się ran zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Co ciekawe ma też dobroczynny wpływ na poprawę wzroku, słuchu i pamięci.

Miód z terenów leśnych

Miód ten jest połączeniem miodu nektarowego z miodem spadziowym, dzięki temu ma właściwości jednego i drugiego. Jest bardzo ciekawy smakowo, bo wszystko zależy obok jakiej rośliny znajduje się pasieka. Może smakować jagodowo, a innym razem poziomkowo co czyni go jeszcze bardziej atrakcyjnym.

Miód wrzosowy

Miód wrzosowy jest bogaty w witaminy z grupy B oraz w witaminę A. Poza tym w miodzie wrzosowym występują roślinne hormony wzrostu oraz neurohormony np. acetylocholina.

Miód wrzosowy wykazuje silne działanie moczopędne i antyseptyczne. Stosuje się go przy chorobach nerek takich jak kamica nerkowa czy chorobach pęcherza. Łagodzi stany zapalne jelit i żołądka. Pomaga również w biegunce i zaparciach. Stosowany profilaktycznie przez mężczyzn może zmniejszyć ryzyko rozwoju chorób prostaty.

Miód lipowy

Miód lipowy jest dobrym źródłem energii i spożywanie go jest zalecane w stanach przemęczenia, osłabienia niedożywienia oraz rekonwalescencji po chorobach.

Za sprawą zawartości olejku eterycznego miód ma działanie napotne, obniżające gorączkę, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze.

Częste spożywanie miodu lipowego redukuje problem bezsenności i obniża poziom stresu.

Aby zachować cenne właściwości należy go spożywać w odpowiedni sposób. najlepiej jeśli damy miód pod język i potrzymamy tam, aż się rozpuści. Do organizmu wchłoną się cenne enzymy zanim ulegną dezaktywacji w żołądku.

Miód rzepakowy

Jest najpopularniejszym miodem w Polsce, bo w ciągu roku pszczoły zbierają z kwiatów pyłek dwukrotnie, na początku maja i pod koniec lipca. Nie jest tak bogaty w związki mineralne jak miód spadziowy, ale zawarte w nim substancje są dobrze przyswajalne.

Miód rzepakowy można stosować zewnętrznie. Działa regeneracyjnie na poparzoną skórę, ułatwia gojenie się ran.

Miód wielokwiatowy

Jest miodem idealnym dla dzieci, rekonwalescentów oraz sportowców potrzebujących szybkiej i łatwo dostępnej energii. Miód wielokwiatowy ciemny ma działanie przeciwbakteryjne i warto go stosować w zaburzeniach układu oddechowego, pokarmowego i w przewlekłych problemach z odpornością.

Miód akacjowy

Miód akacjowy jest bogaty w kwasy organiczne, węglowodany, białko i enzymy. Zawiera sporo magnezu i potasu doskonale przyswajanego przez nasz organizm.

Działa uspokajająco i wzmacniająco. Sprawdzi się także w leczeniu wrzodów żołądka i przy kamicy nerkowej. Tym co go wyróżnia jest fakt, że jest on najlepszy dla diabetyków.

Miód faceliowy

Miód z kwiatów facelii nazywany jest przez pszczelarzy "Królową miodów". Ze względu na swoje walory smakowe i zapachowe uważany jest za miód szlachetny. Jest miodem specjalnym dla miodowych koneserów.

Oprócz unikalnego smaku ma szerokie działanie prozdrowotne. Świetnie wzmacnia organizm i można go stosować w profilaktyce infekcji górnych dróg oddechowych ze względu na przeciwzapalne właściwości.

Miód faceliowy hamuje szkodliwy wpływ używek takich jak alkohol czy tytoń na organizm.

Miód mniszkowy

Miód z mniszka lekarskiego ma cenne właściwości lecznicze. Choć niektórzy wyczuwają mdławy aromat mniszka lekarskiego nie warto z niego rezygnować.

Specjaliści od apiterapi doszli do wniosku, że pomaga przy niestrawności, łagodzi stany zapalne wątroby i żołądka oraz obniża poziom złego cholesterolu. Pomaga przy niedokrwistości, łagodzi bóle reumatyczne, a w połączeniu z pyłkiem kwiatowym sprawdza się przy chorobach prostaty.

Miód nawłociowy

Miód nawłociowy zawdzięcza kwiatom swoje właściwości. Dzięki nawłoci pospolitej, z której jest pozyskiwany zawiera kwertycynę, która jest potencjalnym związkiem antynowotworowym. Miód jest również bogaty w substancje bakteriobójcze oraz w witaminy.

Miód nawłociowy znalazł zastosowanie w kosmetyce jako składnik odżywek do włosów, maseczek, oraz pomadek do ust.

Kit pszczeli i Propolis

Propolis robi się z kitu pszczelego. Jest używany w środkach farmakologicznych i medycynie naturalnej.

Propolis działa przeciwgrzybicznie, przeciwbakteryjnie oraz przeciwwirusowo. Alkoholowy roztwór propolisu hamuje wzrost grzybów odpowiedzialnych za kandydozę w przewodzie pokarmowym oraz drogach rodnych.

Na podstawie badań stwierdzono, że propolis zwiększa aktywność antybiotyczną środków farmakologicznych.

Wyciągi z propolisu przyspieszają regenerację tkanek, stosuje się go przy leczeniu aft, a nawet przy zapaleniu ozębnej.

Propolis jest bardzo cenną naturalną substancją leczniczą o szerokim spectrum działania, jednak przed rozpoczęciem kuracji należy przeprowadzić test skórny na przedramieniu, aby upewnić się, czy nie mamy na niego uczulenia.