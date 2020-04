Pytamy prawnika: Czy możemy iść na działkę nie narażając się na mandat?

Adwokat Jacek Jankowski:

"Od dnia 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie to ma na celu ograniczenie rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W treści rozporządzenia dokładnie wskazane jest, iż okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się korzystania z pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż. Zapis taki oznacza, że nie ma zakazu korzystania z działek położonych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych.

Wątpliwości może budzić kwestia dotarcia do takiej działki albowiem w/w rozporządzenie wskazuje, że wolno przemieszczać się jedynie w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.



W mojej ocenie nie oznacza to jednak tylko wyjścia do pracy, lekarza czy sklepu. Konieczność zachowania pieczy nad majątkiem prywatnym, który działkowiec ma na działce, czy też prowadzenie upraw zaspokajających potrzeby jego rodziny również mieścić się w kategorii spraw związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.