Przełom w sprawie zabójstwa studentów? "Jest nadzieja"

Ale w sprawie Anny i Roberta – zastrzelonych na górskim szlaku w pobliżu Karłowa latem 1997 r. – takich nadziei na przełom było już sporo. Wiele nowych tropów sprawdzano. A mordercy wciąż nie złapano. I ciągle śledztwo, dotyczące tej zbrodni, pozostaje umorzone „z powodu niewykrycia sprawcy”. Na razie wszystko co robiła dolnośląska policja i świdnicka Prokuratura Okręgowa to było weryfikowanie nowych faktów i tropów. Po to by sprawdzić czy są powody by śledztwo wznawiać.

Na takim etapie, na początku grudnia, zagadkę morderstwa dwójki młodych ludzi przejęli śledczy z Krakowa. Co dalej? Z pewnością, wynika z nieoficjalnych informacji, policjanci z Komendy Wojewódzkiej znaleźli kolejne nowe tropy do badania i informacje do weryfikowania. Ktoś kto zna sprawę twierdzi nawet, że nadzieja, na jej wyjaśnienie, jest teraz minimalnie większa.