Mama Kristiny nie wie, jak zginęło jej dziecko. Prokurator odmawia dostępu do akt

Chodzi o odmowę do akt sprawy. Prokuratura od samego początku odmawia prawnikowi wglądu do nich. Adwokat żali się, że na dobrą sprawę choć reprezentuje rodzinę zamordowanej dziewczynki nic o sprawie nie wie. Nic nie wiem również matka Kristiny, która pytania związane ze śledztwem i śmiercią jej dziecka kieruje właśnie do adwokata.

Brutalne mordestwo

Przypomnijmy. Dziewczyna zaginęła w czwartek 13 czerwca koło 12.30. Wyszła ze szkoły i wracała jak co dzień do domu, który od szkoły dzieli trochę ponad kilometr. Ostatni raz była widziała niespełna 200 metrów od domu, szła poboczem głównej ulicy w Mrowinach. Tyle, że do domu nie dotarła. Jej zakrwawione i roznegliżowane zwłoki zleziono kilka godzin później w lesie pomiędzy Imbramowicami, a Pożarzyskiem. W niedzielę zatrzymano podejrzanego o ten czyn 22-letniego Jakuba A. To student z Wrocławia, rodzina zamordowanej dziewczynki. Mężczyna przynał się do zbrodni. Został mu postawiony zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, pożegnania do zabójstwa oraz zbezczeszczania zwłok.

Od wielu tygodni trwa jego obserwacja psychiatryczna mężczyny. Niedawno okazało się, że ekipa specjalistów badających Jakuba A. została poszerzona o znanego polskiego seksuologa prof. Lwa Starowicza.

Żyć od nowa...

Mama zamordowanej dziewczynki mimo początkowych planów powrotu z dwójką pozostałych dzieci do Irlandii, gdzie spędziła wiele lat, nadal mieszka w Mrowinach. Kilka tygodni temu przeprowadziła się do domu, który budowała dla swojej rodziny. Wszyscy próbują jakoś żyć po tragedii, która ich spotkała...