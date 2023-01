Program telewizyjny na poniedziałek 30.01.2023. Co warto obejrzeć w poniedziałek, 30.01.2023 w TV?

Program tv na poniedziałek, 30 stycznia 2023 r.:

Japonia wieku XVIII. Półkrwi Japończyk Kai jako dziecko zostaje znaleziony w lesie i przygarnięty przez księcia Ako-Naganoriego Asano. Dorastając, zakochuje się ze wzajemnością w Mice, córce gospodarza. Tymczasem Asano przygotowuje się do wizyty szoguna Tsunayoshi. Ma mu w tym pomóc urzędnik z dworu szoguna, lord Kira. Zamiast tego z pomocą wiedźmy doprowadza do śmierci Asano, przejmuje księstwo, wypędza 300 samurajów i więzi jego córkę. Kilka miesięcy później jeden z samurajów zbiera 46 roninów, by dokonać zemsty na Kirze. Kai do nich dołącza.

„47 roninów” - TVN Fabuła, godz. 20:00

Samantha zostaje porwana w drodze do szkoły. Kilkanaście lat później młoda kobieta budzi się w szpitalu, ma lukę w pamięci. Aby zrozumieć, co się stało, musi wrócić wspomnieniami do wnętrza tajemniczego labiryntu, w którym była przetrzymywana.

„W labiryncie” - Ale kino+, godz. 20:10