Tylko u nas! Dziewczyna z Wrocławia w Mam Talent. 16-letnia Nadia Rosiak tańczy obłędnie. Występ już w tę sobotę!

Nadia Rosiak ma zaledwie 16 lat i pochodzi z Wrocławia. Na co dzień uczęszcza do Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu. Jej pasją jest taniec, który zaprezentuje już w najbliższą sobotę, 22 października 2022 roku w popularnym programie rozrywkowym Mam Talent. Jeśli jurorzy docenią Nadię to przejdzie dalej, do półfinału.

Już wieku 6 lat zaczęła ćwiczyć gimnastykę artystyczną w Uczniowskim Klubie Sportowym „Kopernik” we Wrocławiu. To tam narodziła się jej pasja i trenowała tam, aż dziewięć lat. Podczas trenowania gimnastyki artystycznej zainteresowała się tańcem współczesnym. To właśnie tak zaczęła się jej przygoda z tą dyscypliną, którą zaprezentuje szerszej publiczności.

Obecnie szesnastolatka taniec trenuje we wrocławskim klubie Art Dance Team pod okiem trenerki - Alli Potapovej. Nadia trenuje codziennie po cztery godziny. Taniec to większość jej życia, a ciężka praca przynosi efekty. Swoją drogę odkryła dzięki rodzicom, którzy na co dzień ją spierają i pomagają w karierze.

Mam Talent, Fot. Mirosław Sosnowski / TVN

Chodź występ w Mam Talent to było marzenie Nadii, nie brakuje jej sukcesów na koncie mimo bardzo młodego wieku. Zdobyła m.in. Mistrzostwo Świata jazz solo 2021,

Mistrzostwo Świata jazz solo 2022, Mistrzostwo Świata duet modern 2022, Mistrzostwo Świata duet jazz 2021, Mistrzostwo Świata solo disco slow 2022r. Jest wielokrotną mistrzynią i wicemistrzynią Polski w solo jazz i modern.