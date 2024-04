Prognoza pogody na niedzielę - Wrocław (28.04). Jaka będzie temperatura? Redakcja Naszemiasto.pl

Wideo

Prognoza na niedzielę we Wrocławiu. Zdaniem synoptyków dziś temperatura ma wynieść od 15°C do 23°C. Czy będzie padać? Czy możemy spodziewać się słońca? Tu sprawdzisz prognozę pogody na dzisiaj (niedziela, (28.04) dla Wrocławia. Z naszą prognozą pogody lepiej zaplanujesz popołudnie i wieczór we Wrocławiu.