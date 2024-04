Prognoza pogody dla alergików. Co pyli we Wrocławiu? Kalendarz pyleń na 2024 Redakcja Naszemiasto.pl

Wideo

Kalendarz pyleń oraz prognoza pogody dla alergików. Odpowiedź na pytanie, co teraz pyli oraz prognoza pogody to dwie bardzo istotne kwestie dla alergików w okresie pyleń. Czy pogoda będzie w najbliższym czasie sprzyjać alergikom? Jaka jest przewidywana pogoda we Wrocławiu?