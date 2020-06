Pracownicy Straży Miejskiej w Wałbrzychu zrywali plakty wyborcze? Jest dochodzenie policji

Radny Rady Miejskiej Wałbrzycha Jerzy Langer zaalarmował policję, że Straż Miejska w Wałbrzychu zrywa plakaty jednego z kandydatów na prezydenta. Jak informuje Monika Kaleta z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, sprawa nie dotyczy jednego kandydata, a kilku różnych.

- Chodzi o zerwanie 39 plakatów wyborczych różnych kandydatów na prezydenta RP. Policjanci zatrzymali do wyjaśnienia trzy osoby. Jedna to strażnik miejski z Wałbrzycha, a dwie kolejne to pracownicy cywilni Straży Miejskiej w Wałbrzychu. Wyjaśniamy okoliczności tej sprawy, a także to, kto i dlaczego zrywał plakaty wyborcze kandydatów.

Jak tłumaczy Edward Szewczak z Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Straż Miejska jest zobowiązana do zdejmowania wszystkich materiałów wieszanych bez zezwolenia na infrastrukturze miejskiej.

- Jeśli chodzi o materiały wyborcze odbywa się to na koszt komitetów. Ale sprawa dotyczy także wszelakich reklam i innych materiałów, które są wywieszane bez naszej zgody - zaznacza Edward Szewczak, rzecznik prezydenta Wałbrzycha.