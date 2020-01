PARK OF POLAND, wodny park rozrywki, powstał w Mszczonowie (między Łodzią i Warszawą). Pierwsi goście będą mogli skorzystać z wodnej części parku rozrywki już w lutym 2020. Gotowa jest już m.in. mozaika nawiązująca do słynnej starożytnej świątyni z Kambodży (do Angkor Wat) i najdłuższa w Europie zjeżdżalnia, która ma aż 320 metrów! Zobaczcie, jak wygląda, klikając w galerię zdjęć. Na kolejne slajdy możecie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów.