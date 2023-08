O krok od tragedii. Samochód wrocławianina stoczył się ze skarpy i uderzył w budynek w Wałbrzychu

Uderzył w bramę wejściową do budynku

- Na miejscu mundurowi ustalili, że 49-letni mieszkaniec Wrocławia podczas parkowania na drodze przez pomyłkę nacisnął nie ten pedał co trzeba i zamiast się zatrzymać, dodał gazu i z impetem ruszył przez chodnik, żywopłot, by ostatecznie zjechać na dół przez osiedlowy trawnik i po przejechaniu kilkudziesięciu metrów uderzyć w bramę wejściową budynku - opowiada Marcin Świeży, oficer prasowy z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

Pasażerka ranna, na szczęście nie było wychodzących z budynku

Niestety, 56-letnia pasażerka pojazdu trafiła do szpitala, ale na szczęście jej obrażenia nie okazały się zagrażające życiu. Jak ustaliła policja, mężczyzna kierujący samochodem był trzeźwy. Mundurowi sporządzili dokumentację, która trafi do sądu i to on zdecyduje o karze dla sprawcy tej niebezpiecznie wyglądającej kolizji drogowej.