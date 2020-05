Najstarsze matki świata: gdy rodziły, były już babciami!

Zostań Miss Dolnego Śląska. Zgłoś się! (SZCZEGÓŁY)

Miss Dolnego Śląska to wydarzenie, które promuje nie tylko piękno pod każdą postacią. Równie istotne są: wiedza, nauka, dobre wychowanie i rozpowszechnianie niezwykle bogatej kultury regionu. Dzięki temu konkurs wyznacza pewne trendy oraz pokazuje to, co najpiękniejsze i najlepsz...