Kolejkowo przenosi się do Sky Tower. Będzie 5 razy większe!

Kolejkowo to olbrzymia makieta, na której w skali 1:25 możemy oglądać zabytki Dolnego Śląska i codzienne życie jego mieszkańców. W obecnym Kolejkowie na Dworcu Świebodzkim zobaczyć można perełki architektoniczne Wrocławia i innych miast, pływający statek, a nawet padający deszcz. Na makiecie znajduje się prawie 3,5 tys. figurek ludzi i zwierząt, tory o łącznej długości 510 m, po których jeździ 15 pociągów.

Już teraz wrocławskie Kolejkowo jest niezwykle popularne wśród mieszkańców i turystów. Wielu z nich kilkukrotnie wraca, by odkrywać niezauważone wcześniej szczegóły fascynującego miniaturowego świata. Ogromnie cieszę się, że - podpisując umowę na przeniesienie makiety do Sky Tower - będziemy mogli zaproponować odwiedzającym jeszcze więcej atrakcji. Kolejkowo zostanie znacznie powiększone i wzbogacone o kolejne miniatury. Szykujemy jeszcze wiele innych niespodzianek, również technologicznych. Mogę obiecać, że dołożymy wszelkich starań, by zaskoczyć każdego z odwiedzających - mówi Jakub Paczyński, CEO Fores sp. z o.o.