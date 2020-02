Najnowsze modele samochodów w Magnolii. Jakie auta można zobaczyć? [ZDJĘCIA, OPISY]

20 najnowszych modeli samochodów, w tym nissany, jaguary, jeepy, citroeny czy toyoty, można oglądać w Magnolia Park we Wrocławiu. W dniach 6-7 marca wszystkie klientki galerii handlowej będą mogły wziąć udział w konkursach, w których do wygrania będą m.in. perfumy, zaproszenia do salonu fryzjerskiego, spa dla samochodów i samochód na weekend z pełnym bakiem. Zobaczcie, jakie modele zaparkowały w Magnolii, klikając w galerię zdjęć. Na kolejne slajdy możecie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów.

Peugeot 2008 – premiera

To miejski SUV, który będzie dostępny dla klientów zarówno w wersji diesel, na benzynę oraz w wersji elektrycznej. Został wyposażony w cały arsenał systemów wspierających kierowcę, np. Drive Assist, Park Assist czy Active Safety Brake. KIA ProCeed – premiera

Cechą charakterystyczną nowego modelu KIA jest nadwozie typu shooting brake, czyli można tu mówić o sportowym kombi. Nowy charakter widać zwłaszcza we wnętrzu. Fotele w nowym modeli KIA zadowolą niejednego fana sportowej jazdy. Toyota C-HR – nowość

Ten model to podrasowana wersja popularnego crossovera. Najważniejsza zmiana, która ucieszy wszystkich fanów motoryzacji, to dwulitrowa, 184-konna wersja hybrydowa. Kolorowe samochody

24 lutego – 10 marca

godz. 9.00-21.00

