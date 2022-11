Kurort na skalę europejską. W Świeradowie- Zdroju powstanie druga kolej gondolowa. To będzie gratka dla narciarzy i miłośników gór Paulina Gadomska

Kolej gondolowa Ski&Sun funkcjonuje przez cały rok. Już niebawem rozpocznie się sezon zimowy, a na nartostradzie pojawią się narciarze. fotopolska.eu Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Świeradów- Zdrój to perełka Dolnego Śląska. Turyści przyjeżdżają do izerskiej miejscowość, aby zażyć uzdrowiskowych kąpieli, wejść na szczyt Sky Walk, zdobyć Stóg Izerski, a w sezonie zimowym poszusować na nartach. Atrakcji jest tutaj mnóstwo, a przygotowania do kolejnej właśnie się rozpoczynają. Druga kolej gondolowa dostarczy adrenaliny narciarzom zjazdowym, miłośnikom spacerów oraz górskich klimatów.