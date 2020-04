KORONAWIRUS. Nowe izolatorium dla chorych otwarte przy ul. Ślężnej we Wrocławiu [ZDJĘCIA]

Wrocławskie izolatorium w Domu Studenckim Ślężak (to akademik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, mieści się przy ul. Ślężnej 33) poprowadzi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Gromkowskiego. Do jego otwarcia, podobnie jak w przypadku izolatorium w hotelu Wieniawa przy ul. Gajowickiej we Wrocławiu, przyczynili się studenci Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i członkowie Akademii Samorządów Uczniowskich, którzy przygotowali pomieszczenia na przyjęcie pacjentów i medyków.

Kto trafi do izolatorium?

Izolatoria przeznaczone są przede wszystkim dla zakażonych koronawirusem, przechodzących chorobę łagodnie i niewymagających hospitalizacji, ale także dla osób z podejrzeniem zachorowania, które zostały skierowane do przeprowadzenia badania. Izolowanym pacjentom zapewniona została opieka medyczna, psychologiczna oraz wyżywienie. Mają oni także możliwość otrzymywania paczek od swoich najbliższych.

