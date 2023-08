Kombucha i Oksymel dwa mało znane w Polsce napoje fermentowane FILM

Oksymel i napój kombucha to dwa przykłady tradycyjnych napojów, które mają korzystny wpływ na zdrowie. Oba powstają w wyniku fermentacji, ale różnią się składnikami i sposobem przygotowania. Przedstawiamy podstawowe informacje o tych dwóch napojach, ich właściwościach i przepisach.

Oksymel to połączenie octu owocowego z miodem, ziołami i macerowanymi warzywami

Jego receptura pochodzi z czasów starożytnych, ale po ten preparat warto sięgać również dzisiaj. W zależności od tego, jaki efekt zdrowotny chcemy osiągnąć, możemy stosować oksymel powstały na bazie różnego rodzaju ziół i warzyw. Oksymel ma właściwości przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, oczyszczające, wzmacniające odporność i regulujące trawienie. Do jego przygotowania potrzebujemy tylko octu owocowego (najlepiej jabłkowego), miodu i wybranych ziół lub warzyw. Proporcje miodu do octu wynoszą 2:1. Składniki należy połączyć ze sobą i podgrzewać do momentu uzyskania roztworu o konsystencji syropu. Możemy też dodać do niego np. czosnek, imbir, kminek, koper włoski czy tymianek, w zależności od preferencji smakowych i celu leczniczego. Oksymel można zażywać profilaktycznie 1 łyżkę dziennie lub w przypadku choroby 2-3 razy dziennie.

Napój kombucha to żywy, lekko musujący napój probiotyczny, który powstaje w procesie fermentacji słodzonego naparu herbacianego

Do jego produkcji wykorzystywany jest tzw. grzybek japoński, który w rzeczywistości nie jest jednak grzybem w powszechnym rozumieniu tego słowa. Jest to kolonia bakterii i specjalnej kultury drożdży, która ma postać galaretowatej masy w kształcie placka. Napój kombucha zawiera liczne kwasy organiczne, witaminy z grupy B, witaminę C, składniki mineralne oraz niewielkie ilości alkoholu i kofeiny. Napój kombucha jest reklamowany jako eliksir życia, uniwersalny środek leczniczy, panaceum na niemalże wszystkie schorzenia. Jest polecany m.in. na odchudzanie, bezsenność, utratę pamięci, nadciśnienie tętnicze, obniżenie cholesterolu, zespół napięcia przedmiesiączkowego, zespół przewlekłego zmęczenia, wzmocnienie odporności, uregulowanie pracy układu pokarmowego, usprawnienie funkcji wątroby, nerek i pęcherza moczowego czy oczyszczenie organizmu z toksyn. Niestety, nie ma wielu naukowców, którzy podjęli się zbadania wpływu napoju kombucha na zdrowie. Nie ma więc dowodów naukowych potwierdzających jego wyjątkowe działanie.

Do przygotowania napoju kombucha potrzebujemy wody (najlepiej mineralnej niegazowanej), cukru (białego lub brązowego), herbaty (czarnej lub zielonej), grzybka japońskiego oraz startera (wywaru z poprzedniej fermentacji lub octu winnego). Wodę należy zagotować, zaparzyć herbatę, dodać cukier i wymieszać. Po ostudzeniu dodać starter lub ocet winny, a na koniec grzybek japoński. Naczynie z napojem należy nakryć gazą lub materiałem przepuszczającym powietrze i przytwierdzić gumką. Następnie trzeba odstawić je w ciepłe i ciemne miejsce na około 7-14 dni. Po tym czasie napój jest gotowy do spożycia. Można go przechowywać w lodówce lub dalej fermentować, dodając np. owoce, sok owocowy czy zioła.