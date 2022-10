Jerzy Kucharski: Pogodowy chaos trwa. Przyroda trochę sfiksowała, ale wiem, jakie będzie Boże Narodzenie

Jaka będzie nadchodząca zima to w ostatnich miesiącach dość gorący temat. Nasz dobry znajomy od prognozowania pogody, Jerzy Kucharski z Jaroszówki koło Chojnowa, od lat sam, i bardzo trafnie, prognozuje pogodę, już wie, jaka będzie.

To jak z tą zimą w tym roku?

Trwa pogodowy chaos, i to już kolejny rok. Mamy na przemian ochłodzenie i ocieplenie, bez dłuższych mroźnych i śnieżnych okresów. Dla ludzi z kłopotami układu krążenia to nie jest najlepsze.

A co z Bożym Narodzeniem? Tego pytania nie mogło przecież zabraknąć.

Według moich obserwacji na święta spadnie śnieg. Co najlepsze, śnieg może spaść w Wigilię. Układ Księżyca ze Słońcem przemawia za tym, że będzie biało. Niestety, śnieg długo się nie utrzyma. Zaznaczam, że to moja prognoza, bo Amerykanie mają zawsze inne zdanie (śmiech).