Jakie kary grożą za brak maseczek i rękawiczek? Wy pytacie, radca prawny odpowiada

Zestaw pytań i odpowiedzi to efekt wirtualnych otwartych drzwi u wrocławskich radców prawnych. Zorganizowane one zostały przez Paulinę Sosnowicz, radczynię prawną z Wrocławia, inicjatorkę i założycielkę profilu Radcowie dla Wrocławian na Facebooku. Tam też można zgłaszać kolejne pytania związane prawnymi aspektami i konsekwencjami występowania wirusa COVID-19.

Gdzie będę musiał nosić maseczkę ochronną i rękawiczki? Obowiązek korzystania z maseczek ochronnych obowiązuje od 16 kwietnia 2020 r. do odwołania, jednak tylko poza miejscem zamieszkania lub stałego pobytu.

Bez znaczenia jest miejsce zameldowania, miejscem zamieszkania może być np. wynajmowane mieszkanie. Zatem należy mieć ochronę na usta i nos, gdy opuszcza się miejsce stałego pobytu/zamieszkania np. w drodze do i w sklepie, w pracy w kolejce na poczcie, czy przy wyjściu z psem, w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach). W kwestii osób wykonujących pracę lub inne czynności zawodowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach) to o ile nie wykonują bezpośredniej obsługi interesantów lub klientów to nie mają obowiązku korzystania z maseczek. Obowiązek noszenia ochrony na usta i nos obejmuje również poruszanie się komunikacją miejską i samochodem prywatnym czy służbowym jeżeli korzystają z niego osoby nie mieszkające ze sobą czy też nieprowadzące wspólnego gospodarstwa. Nie ma konieczności używania masek w samochodzie gdy poruszamy się samodzielnie lub z dzieckiem do lat 4, czy osobami, z którymi się zamieszkuje, np. rodziną czy lokatorem.

Rozporządzenie przewiduje również inne przypadki gdy nie jest konieczne używanie osłony na twarz gdy dotyczy to: 1) dziecka do ukończenia 4. roku życia;

2) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;

3) prowadzących środki autobusy, tramwaje, pociągi lub inne środki transportu (np. bus), ale tylko gdy istnieje zabezpieczenie oddzielające kierowcę od pasażerów;

4) duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;

5) żołnierza lub funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

W obecnym brzmieniu przepisów może to uwzględniać również czas poruszania się w samochodzie.

Nie musi być to jednak maseczka ochronna, możliwe jest używanie części ubioru, chustek czy masek.

Obowiązek noszenia rękawiczek jednorazowych, ale tylko w trakcie zakupu towarów i usług obowiązuje już od 1 kwietnia 2020 r. I ma obowiązywać do 19 kwietnia. Należy jednak spodziewać się przedłużenia tego okresu. (Podstawa prawna: § 9 ust. 8 i § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 658) w brzmieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 673)) Co grozi za brak zakupów w rękawiczkach lub bez ochrony ust i nosa? W przypadku, gdy nastąpi spotkanie z policją, policjant po weryfikacji może nałożyć mandat do 500 zł. Jednakże może również skierować zawiadomienie do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego czy państwowego granicznego inspektora sanitarnego. To właśnie właściwy inspektor sanitarny może nałożyć wysokie kary pieniężne, o których tak często się mówi.

W przypadku nieskorzystania z jednorazowych rękawiczek może wiązać się to z karą pieniężną. Z treści przepisów można wnioskować, że brak rękawiczek w sklepie to niezastosowanie się do obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów . W takim wypadku podlega się karze pieniężnej od 10.000 zł do 30.000 zł.

Nie ma jednak żadnych podstaw, aby karać osoby, które poruszają się po przestrzeni publicznej bez rękawiczek. W przypadku niezastosowania się do obowiązku noszenia maseczek przepisy na tę chwilę nie przewidują kary pieniężnej (jedynie mandat). Zgodnie z Rozporządzeniem zakrywanie ust i nosa poza miejscem zamieszkania/stałego pobytu jest obowiązkiem stosowania środków profilaktycznych. Tymczasem ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Dz.U.2019.1239 t.j. z dnia 2019.07.04 nie przewiduje kary pieniężnej za odmowę stosowania środków profilaktycznych. Istnieje kara pieniężna związana z odmową poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów, jednakże wyłącznie przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie.

(Podstawa prawna: § 9 ust. 8 i §15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 658), art. 46b pkt 1) w zw. z 46 ust 4 pkt 5) oraz potencjalnie 46b ust 4) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U.2019 poz. 12390). Jakie konsekwencje grożą mi za złamanie zakazu przemieszczania się? To zależy, czy dana osoba jest poddana kwarantannie. Naruszenie kwarantanny oznacza bowiem dalej idące konsekwencje.

Uznając, że sytuacja nie dotyczy osoby podanej kwarantannie, w przypadku spotkania z policją, policja po zweryfikowaniu przyczyn opuszczenia miejsca zamieszkania może nałożyć mandat w wysokości do 500 zł, jeżeli uzna, że doszło do naruszenia przepisów o zakazie poruszania się. W przypadku nie przyjęcia mandatu sprawę w tym zakresie rozstrzygnie sąd. Z ostrożności zauważyć należy, że podstawa do wystawienia mandatów jest dyskusyjna, zatem celowym jest rozważenie skierowania sprawy na drogę sądową.

Jednakże, policjant może również skierować sprawę do właściwego inspektora sanitarnego, który może nałożyć karę pieniężną. Kara pieniężna może wynieść od 5.000 zł do 30.000 zł, zaś decyzja w tej sprawie jest natychmiast wykonalna. Zauważyć należy, że zasadność nałożenia ograniczeń przemieszczania się, a co za tym idzie również nakładania, jest kwestionowana również przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Jednakże nie wstrzymuje to jej wykonania.

W przypadku naruszenia obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19, nałożonego przez właściwy organ lub wynikającego z przepisów prawa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakłada na osobę naruszającą taki obowiązek, w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną w kwocie do 30 000 zł.

(Podstawa prawna art. 46b pkt 12) w zw. z art. 48a ust. pkt 1 ustawy z dnia t.j. z dnia 4 lipca 2019 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j.Dz.U.2019 poz. 1239) w zw. z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 Poz. 658), art. 15zzzn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020 poz.374))

