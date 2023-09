Jagniątków, letniskowa dzielnica Jeleniej Góry. Mieszkał tu noblista Gerhart Hauptmann. Sprawdźcie, co go urzekło (ZDJECIA)

Jagniątków, czyli przedwojenny Agnetendorf

Najmłodsza dzielnica Jeleniej Góry

W 1998 roku Jagniątków przyłączono do Jeleniej Góry. Jest najmłodszą dzielnicą i najwyżej położoną. Rozciąga się na długości około 4 km, a znajduje się na wysokości od 445 do 575 m n.p.m.

W Jagniątkowie były dwa baseny, sala balowa i 11 pensjonatów

Przedwojenny Jagniątków tętnił wczasowym życiem. Były tu:

pięć hoteli z ogrodami i restauracjami,

dwa baseny kąpielowe,

jedenaście pensjonatów,

punkt informacji turystycznej,

poczta z telefonem,

schronisko "Grzybowiec",

Na potrzeby turystów działały: dwie masarnie, dwie piekarnie, dwie drogerie, zlewnia mleka, zakład fryzjerski, trzy kawiarnie.

Były także: fabryka wyrobów drewnianych i szlifiernia szkła, tartak oraz stacja benzynowa.

Dzisiaj po większości obietów nie ma śladu.

Do rozwoju ruchu turystycznego w Jagniątkowie przyczyniło się otwarcie linii kolejowej z Jeleniej Góry do Piechowic (1891 rok) i dalej do Szklarskiej Poręby. W latach 30. minionego wieku powstała droga łącząca Sobieszów, Jagniątków i Piechowice. Wtedy też do Jagniątkowa zaczęli tłumnie przybywać turyści.