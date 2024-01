IV edycja Konkursu dla KGW o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP FILM

Nadrzędnym celem konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.Konkurs ma także na celu prezentację i promocję aktywności KGW w zakresie:

działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet

kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej

przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości

Adresatami konkursu są Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru KGW. Termin naboru to: od 15 stycznia do 31 marca 2024 r.

Wzorem poprzednich edycji, zostanie on przeprowadzony w dwóch etapach: wojewódzkim i ogólnopolskim. Etap wojewódzki odbędzie się w formule online, natomiast etap ogólnopolski planowany jest jako wydarzenie stacjonarne w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Otrębusach lub Pałacu Prezydenckim w Warszawie, z udziałem Małżonki Prezydenta RP. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich 2024.