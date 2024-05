Galeria Victoria Wałbrzych: Zakupowe szaleństwo na otwarciu HalfPrice! Łowcy okazji na polowaniu - zobaczcie zdjęcia

HalfPrice w Galerii Victoria w Wałbrzychu już otwarty

23 maja tuż przed godziną 10 przed parkiem handlowym Galerii Victoria zebrało się niemałe grono wielbicieli okazji. Wśród zainteresowanych nie zabrakło nie tylko tych, co specjalnie tego dnia wzięli wolny dzień w pracy, by zapolować na ciekawe zakupy znanych marek, ale i tych, którzy przyjechali do Wałbrzycha zza południowej granicy.

Tuż przed otwarciem drzwi personel z klientami odliczyli głośni od 10 do zera i podwoje rozstąpiły się na boki.