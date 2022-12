„Dziś to my ratujemy Europę, a energię z Turowa kupują wszyscy”. O kopalni i o braku mld euro od KE rozmawiamy z Wojciechem Ilnickim

Jak obecnie wygląda sytuacja kopalni Turów?

Jest na pewno dużo lepsza niż ponad rok temu, kiedy mieliśmy problem z Czechami, a nawet nie bezpośrednio z nimi, a z Unią Europejską i z TSUE. Obecnie, z jednej strony pokazujemy, że to my mieliśmy rację, bo normy środowiskowe są przestrzegane, a z drugiej energia elektryczna pozyskiwana z Bogatyni jest najtańszą w Polsce i widzimy jak Europa ją wykorzystuje. Zwiększyliśmy eksport w związku z bandycką napaścią Rosji na Ukrainę, ale jej jakość i cena są bardzo konkurencyjne na rynku i to trzeba podkreślić. Jesteśmy też ratunkiem dla mieszkańców Dolnego Śląska, ale i nie tylko, bo ludzie przyjeżdżają tu z całej Polski i kupują nasz węgiel.

Jak długo będzie sprzedawany węgiel brunatny w kopalni Turów i jaka jest jego cena dla odbiorcy indywidualnego?