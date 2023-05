Dolnoślązacy ruszyli do lasów, by zbierać czosnek niedźwiedzi. Uwaga! Wyprawa może zakończyć się mandatem!

Jakie właściwości ma czosnek niedźwiedzi

Liście czosnku niedźwiedziego są aromatyczne i bogate w związki siarki (bardzo silne antyoksydanty) oraz kwasy fenolowe.

Zawierają mnóstwo mikro - oraz makroelementów, m.in. magnez, żelazo, potas, fosfor, witaminę A, C oraz witaminy z grupy B.

To sprawia, że mają pożyteczny wpływ na nasz organizm. Na co pomaga czosnek niedźwiedzi?