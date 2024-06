Czy Hurtownia Infoprobud z Wałbrzycha i Jeleniej Góry nadużywa prawa? Każe płacić kary za spóźnione faktury np. 14 000 zł za 200 zł odsetek

- Idziemy firmom na rękę m.in. właśnie dlatego, że m.in. ze względu na śmierć naszego współpracownika, nie jesteśmy w stanie zweryfikować wielu spraw. Jeśli chodzi natomiast o płatności, to na każdej fakturze była data wymagalności zobowiązań. Przez to, że nasi klienci nie przelewali pieniędzy na nasze konto, tylko dogadywali się z kurierem, musieliśmy ponosić dodatkowe koszty. Trzeba było zabezpieczyć sejf w firmie, trzeba było ubezpieczać transport pieniędzy do banku i płacić firmie ochroniarskiej, aż w końcu w momencie, kiedy pieniądze nie spływały do nas na bieżąco, musieliśmy sami zaciągać pożyczki, by płacić zobowiązania dostawcom. Tłumaczenie, że kurier nie wziął pieniędzy, jest absurdalne. To w interesie klienta było opłacenie na czas faktury - wylicza Jerzy Syzdek.