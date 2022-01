Co zrobić w przypadku utraty dokumentów? Krótki poradnik OPRAC.: Dawid Sarysz

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.