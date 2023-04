6 objawów, które mogą świadczyć o chorej trzustce. Bóle, nudności i wzdęcia

Trzustka to organ, który odpowiada za produkcję enzymów: insuliny i glukagonu. Długotrwałe zapalenie tego organu lub rak sprawia, że enzymy atakują trzustkę i ją niszczą. Zmiany są niemal nieodwracalne, dlatego warto dbać o prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Jak to robić?

Co powoduje choroby trzustki?

Trzustka umożliwia prawidłowy metabolizm cukrów, tłuszczów oraz białka. Jeśli zależy nam na zdrowej trzustce, to powinniśmy pozbyć się złych nawyków żywieniowych, spożywania alkoholu oraz nikotyny . Czynników jest znacznie więcej, a niektóre z nich powoduje współwystępowanie innych chorób, jak zapalenie nerek, czy toczeń, ale badania jednoznacznie wykazują, że najczęściej za chora trzustkę odpowiada "śmieciowa dieta" oraz kamienie woreczka żółciowego .

Jak zadbać o dietę, która korzystnie wpływa na pracę trzustki?

Jeśli chcemy zadbać o trzustkę profilaktycznie, to nasza codzienna dieta powinna wykluczać:

Możemy wspomagać się również ziołami, które maja dobry wpływ na pracę tego organu. Należy pamiętać jednak o zalecanych ilościach dziennego spożycia oraz skutkach ubocznych przy łączeniu ich z niektórymi lekami. Do ziół wspomagających pracę trzustki zaliczamy:

Co świadczy o chorej trzustce? Tych objawów nie można lekceważyć

Nieprawidłowo funkcjonującą trzustka daje osobie znać. Często ma to związek z bólem brzucha po jego lewej stronie, ale nie tylko. Sprawdźcie, co powinno was zaalarmować.