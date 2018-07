14. Międzynarodowy Festiwal Opowiadania to nie tylko spotkania z autorami i translatorami. Weź udział w konkursach

Do 1 sierpnia przyjmowane są zgłoszenia do dwóch konkursów w ramach 14. Międzynarodowego Festiwalu OPOWIADANIA. Łączna pula nagród to prawie pięć tysięcy złotych.Jednym z najważniejszych elementów Międzynarodowego Festiwalu OPOWIADANIA, który co roku odbywa się we Wrocławiu, są konkursy literacki i translatorski – wyjątkowa szansa dla wszystkich pisarzy i tłumaczy przed debiutem. Konkursy cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, co roku nadsyłanych jest kilkaset tekstów z całego świata, zaś najlepsze z nich nagradzane są podczas finału festiwalu.W tym roku konkurs na najlepsze opowiadanie organizowany jest pod hasłem „ostatni bankiet prezydenta”, które organizatorzy rozwijają tak: Tak, ten ostatni bankiet prezydenta, na którym prezydent otrzymuje od swojego ostatniego bankiera tajemniczy ostatni blankiet ukryty w ostatnim bukiecie późnowiosennych żonkili, czyta zdawkowo zapisane tam zdanie, rozgląda się po sali i przypomina sobie, że już jutro jest jutro, nad którym nikt nie panuje.Uczestnikiem może być każdy, bez względu osiągnięcia literackie czy wiek – opowiadanie musi być jednak napisane po polsku. Jurorem tegorocznej edycji jest pisarz Daniel Odija, który przyzna główną nagrodę w wysokości 3000 zł.Konkurs translatorski obejmuje tłumaczenie tylko tych opowiadań, które są wyznaczone przez organizatorów. Są to teksty Kevina Barry’ego ( język angielski ), Eliasa Hirschla (język niemiecki) i Thomasa Gunzigi (język francuski). Do udziału w konkursie zapraszamy wyłącznie tłumaczy przed debiutem książkowym. Jurorami będą Michał Kłobukowski (język angielski), Ewa Mikulska-Frindo (język niemiecki) i Maria Zawadzka-Strączek (język francuski), zaś pula nagród wynosi prawie 2000 zł.Prace na oba konkursy należy przesyłać do 1 sierpnia 2018 roku na adres: konkurs@opowiadanie.org. Wyniki zostaną ogłoszone w październiku 2018 podczas finału 14. Międzynarodowego Festiwalu OPOWIADANIA we Wrocławiu.