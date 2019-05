Wrocław. Rondo Reagana lepi się od brudu. Kiedy będzie posprzątane?

Sprawą zajął się reporter Marcin Kruk. Jak się dowiadujemy odpowiedzialnością za utrzymywanie tam czystości podzieliły się dwie instytucje. Zapewniają one, że robią co mogą, ale nie ma pieniędzy, nie ma firmy sprzątającej, a niektóre działania są dopiero w planach.

Węzeł przesiadkowy na rondzie Reagana imponował rozmachem: posadzki z jasnego kamienia, nowoczesne meble przystankowe i ułatwiające ruch pieszych przejście podziemne. Teraz jednak jest brudno. Brud wżarł się w szyby wiat, rozkładów jazdy, na posadzkach straszą plamy, wdeptane gumy do żucia, zniszczone fragmenty elewacji i zalegający w kątach kurz i pył. Podobnie jest na przystanku most Grunwaldzki.

Okazuje się, że ZDiUM-owi nie udało się wybrać przedsiębiorstwa do sprzątania. Zarząd dróg podpisał więc aneks do umowy ze „starą” firmą: – Prace porządkowe odbywały się rzadziej niż moglibyśmy sobie tego życzyć z uwagi na wyczerpane środki finansowe. Dlatego meble przystankowe na rondzie Reagana były myte tylko raz na przełomie marca i kwietnia – poinformowała Ewa Mazur. Rzeczniczka ZDiUM dodaje, że nowa firma zacznie sprzątać od 1 czerwca i wtedy prace mają ruszyć zgodnie z harmonogramem.

Odpowiedzialność za czystość na rondzie Reagana podzielona jest między dwie instytucje. ZDiUM ma zajmować się przejściem podziemnym, schodami, meblami na przystankach i windami. Tunel, jak twierdzi Mazur, jest codziennie myty ciśnieniowo, a schody raz w tygodniu w nocy z piątku na sobotę. Kilkumetrowy odcinek przed samą galerią utrzymywany jest przez jej właściciela.

Rzeczniczka informuje, że ZDiUM stara się myć wyposażenie węzłów przesiadkowych co dwa miesiące. Na mniejszych przystankach wiaty, wiatrołapy, słupki przystankowe, ławki i gabloty są myte, jak twierdzi ZDiUM, średnio 3 – 4 razy w roku.