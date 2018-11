[TOP 10] Największe polskie gwiazdy koszykarskiego Śląska Wrocław

Koszykarski Śląsk Wrocław to 17-krotny mistrz Polski. W WKS-ie grały wielkie legendy basketu, niektóre grają do teraz oraz trenują młode pokolenia. Zobaczcie nasze TOP 10 polskich zawodników, którzy stanowili o sile wielkiego Śląska. DO KOLEJNYCH ZDJĘĆ MOŻNA PRZEJŚĆ ZA POMOCĄ STRZAŁEK