Śląsk Wrocław - Miedź Legnica TRANSMISJA NA ŻYWO 4.12.2018 Puchar Polski (Gdzie w TV, STREAM ONLINE, LIVE)

Nie jest to dobry okres dla piłkarzy Śląska Wrocław. „Wojskowi” nie wygrali żadnego z ostatnich czterech spotkań o stawkę (dwie porażki i dwa remisy), a piątkowa przegrana z Lechią Gdańsk była ich czwartą z rzędu przed własną publicznością, co jest wyrównaniem niechlubnego rekordu klubu.

Awans do górnej ósemki, lub wydatne zbliżenie się do niej w trzech ostatnich tegorocznych kolejkach, mając na uwadze kalendarz (Śląsk zagra jeszcze z Lechem w Poznaniu, Koroną Kielce we Wrocławiu i Pogonią w Szczecinie), to scenariusz rodem z science fiction, a z tego właśnie celu trener Tadeusz Pawłowski i jego sztab ma zostać rozliczony zimą przez prezesa Marcina Przychodnego i dyrektora sportowego Dariusza Sztylkę. Jeśli nic w tej kwestii się nie zmieniło, to ich posady wiszą na włosku.

Osłodą dla włodarzy i przy okazji kartą przetargową dla sztabu w negocjacjach po rundzie jesiennej może być awans do 1/4 finału Pucharu Polski. W tych rozgrywkach wrocławianie radzą sobie bez zarzutu.

W pierwszej rundzie Trójkolorowi pokonali Olimpię w Elblągu 3:0, w drugiej odprawili w Bytovię w Bytowie w identycznym stosunku bramkowym, a teraz w 1/8 finału zagrają z Miedzią, z którą odnieśli ostatnie do tej pory ligowe zwycięstwo. W 13. kolejce WKS rozgromił beniaminka na jego stadionie 5:0. Dwie bramki strzelił wówczas Marcin Robak, a po jednej dołożyli Michał Chrapek, Djordje Cotra i Mateusz Radecki.

Szkopuł w tym, że tym razem do starcia z „Miedzianką” dojdzie na Stadionie Wrocław, który z ubiegłosezonowej twierdzy zamienił się w przekleństwo WKS-u. Wrocławianie nie wygrali przed własną publicznością od 23 września, kiedy to Piast Gliwice wyjechał z Dolnego Śląska z bagażem czterech bramek.

- Z naszej perspektywy mecz z Miedzią będzie najważniejszym spośród wszystkich w ostatnim czasie. Awans będzie swego rodzaju cukrem na naszym torcie. Jeśli przejdziemy dalej, to znów pojawi się jakaś euforia - malowniczo opisał sytuację swojej drużyny trener Pawłowski.

Na poprzednich etapach często szansę otrzymywali piłkarze, którzy w lidze grali rzadziej. We wtorek znów między słupkami powinien pojawić się Jakub Wrąbel, który w ostatnich dwóch meczach ligowych zastępował kontuzjowanego Jakuba Słowika. Ten drugi powinien wrócić do bramki WKS-u na piątkowy mecz z Lechem w Poznaniu.

Możliwe, że znajdzie się także miejsce w składzie dla Daniela Szczepana, który zadebiutował w LOTTO Ekstraklasie w meczu z Lechią i pokazał się z dobrej strony. Zanosi się także na powrót do gry Mariusza Pawelca, bo problem natury mięśniowej ma Piotr Celeban. Istnieje ryzyko, że kapitan WKS-u nie będzie mógł grać nawet do końca roku, ale wciąż nie są to potwierdzone informacje.

Miedź się odradza

„Miedzianka” przyjedzie do Wrocławia podbudowana ligowym zwycięstwem nad Wisłą Kraków (2:0), które pozwoliło jej na chwilę wygrzebać się ze strefy spadkowej. Trener Dominik Nowak pierwszy raz zastosował ustawienie z trójką stoperów i szybko uzyskał oczekiwany efekt.

- Byliśmy dobrze ustawieni, uzupełnialiśmy się, w odpowiednich strefach potrafiliśmy się asekurować - mówił po meczu.

Pytanie, czy we wtorek zdecyduje się powtórzyć ten dość ryzykowny wariant, czy jednak postawi na zmienników i inną taktykę, by oszczędzać kluczowych zawodników na ostatnie trzy mecze ligowe w tym roku, by mieć spokojniejszą zimę.

Odpowiedź poznamy mniej więcej godzinę przed pierwszym gwizdkiem, gdy podane zostaną oficjalne składy. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi stacja Polsat Sport.

1/8 finału Pucharu Polski

Wtorek: Puszcza Niepołomice - Wisła Płock (godz. 13.30, Polsat Sport), Śląsk Wrocław - Miedź Legnica (g. 17, Polsat Sport), Arka Gdynia - Jagiellonia Białystok (g. 20.30, Polsat Sport).

Środa: Wisła Sandomierz - Odra Opole (g. 12.15, Polsat Sport), Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Lechia Gdańsk (g. 17, Polsat Sport), Chrobry Głogów - Legia Warszawa (g. 20.30, Polsat Sport).

Czwartek: Rozwój Katowice - Górnik Zabrze (g. 12.15, Polsat Sport), Wigry Suwałki - Raków Częstochowa (g. 20.30, Polsat Sport).

