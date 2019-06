Najwyższa Izba Kontroli zawiadomiła prokuraturę o niegospodarności we wrocławskim magistracie. Zobacz szczegóły

Co ciekawe prokuratura raz badała już kontrowersje wokół tego parkingu. Podstawą były artykuły portalu GazetaWroclawska.pl z 2014 roku. Wtedy prokuratura nie wniosła oskarżenia wobec kogokolwiek. Czy teraz będzie inaczej? Wątpliwości NIK-u są bardzo poważne.

Izba twierdzi, że to nie jest zgodne z prawem. Przepisy, w oparciu o które zawarto porozumienie z Budimexem, przewidują, że „ryzyko ekonomiczne” w większej części ma brać na siebie „koncesjonariusz” czyli w tym wypadku Budimex. Tymczasem, gdyby parkingowy biznes szedł wyjątkowo źle, firma odzyskałaby całość nakładów z dopłat miasta. Kontrolerzy uważają, że to nie jest zgodne z prawem.

Od początku funkcjonowania parkingu do 30 czerwca 2018 zarządzająca nim firma Budimex dostała z miejskiej kasy, za pośrednictwem Hali Ludowej, 6,5 mln zł – czytamy w wystąpieniu pokontrolnym NIK. Budimex uzyskał koncesję na wybudowanie i eksploatację parkingu przez 28 lat – do roku 2042. Firma dostaje dopłaty z miejskiej kasy jeśli parking nie osiąga przychodów w ustalonej umową kwocie – około 6 mln zł rocznie. Łącznie w ciągu 30 lat firma może dostać z miasta nie więcej niż 143,7 mln zł wsparcia finansowego. Tymczasem wybudowanie parkingu kosztowało 43 miliony złotych – informuje NIK.

Magistrat zapewnia, że wszystko jest w porządku. Bo owe 143,7 mln zł wyliczono w 2012 roku z góry na 30 lat. Poza kosztami budowy firma ponosi też koszty utrzymania i eksploatacji parkingu. A te koszty trudne były do wyliczenia. Przykład – bardzo wzrosły wynagrodzenia pracowników. Koszty zatrudnienia „w niektórych wypadkach wzrosły dwukrotnie” - czytamy w odpowiedzi miasta na zarzuty Izby. Poza tym owe 143 mln zł to maksymalna suma. Tymczasem parkingowy biznes nie idzie tak źle i dopłaty co roku powinny być niższe – przekonuje miasto.

W wystąpieniu pokontrolnym NIK czytamy też, że nie sprawdzono czy umowa na budowę i prowadzenie parkingu jest zgodna z prawem Unii Europejskiej. Chodzi o niedozwoloną w UE pomoc publiczną dla firmy. Nielegalną pomoc publiczną trzeba by było zwrócić do miejskiej kasy. W czasie kontroli przedstawiciele Hali Ludowej zwracali uwagę kontrolerów, że UOKiK badał umowy z Budimexem. NIK odpowiada, że Urząd kontrolował inne kwestie a nie sprawę pomocy publicznej. Magistrat jednak powołuje się na opinie prawne, z których wynika, że nielegalnej pomocy publicznej nie było. Ponieważ Izba ma inny pogląd miasto i Hala Ludowa zamierzają wystąpić do UOKiK o opinię w tej sprawie.