Michał Lizak: Śląsk nie ma wyjścia. Musi walczyć o mistrzostwo Polski

Podniósł Pan Śląsk z II ligi z powrotem do ekstraklasy. To Pana osobisty sukces? Zaczyna się dziewiąty sezon odkąd jestem w Śląsku Wrocław. Przez ten czas przeżywaliśmy i wzloty i upadki. Pierwsze trzy lata były pasmem sukcesów - wywalczyliśmy awans do pierwszej ligi, potem do ekstraklasy, zdobyliśmy też Puchar Polski. Cały czas można myśleć o tym, co by się stało gdyby wówczas kontuzji nie odniósł Danny Gibson. Gdzie mógłby zajść zespół, który skończył na dziewiątym miejscu, jeśli byłby w pełnym składzie do końca sezonu? Ta jedna kontuzja pokrzyżowała plany i w dużej mierze wpłynęła na to, co było później. Dotarliśmy do momentu, w którym jednocześnie graliśmy w ekstraklasie i w europejskich pucharach, mieliśmy rezerwy rozwijające się w pierwszej lidze i z tego miejsca, przede wszystkim ze względów finansowych, wylądowaliśmy z powrotem na początku drogi. Tę udało się z mniejszymi lub większymi kłopotami przejść po raz kolejny. Bardzo się cieszę, że Śląsk będzie dalej grać w ekstraklasie, a jednocześnie mam mnóstwo pokory i braku samozadowolenia z tego, co dotąd udało się zrobić. Wiem, że oczekiwania wobec tego klubu i jego miejsca są olbrzymie i tylko mistrzostwo Polski będzie podstawą do stwierdzenia, że Śląsk znajduje się tam, gdzie powinien być. Cieszę się, że wrocławskim kibicom będzie dane oglądać koszykówkę na najwyższym poziomie. Mam nadzieję, że już na stałe.

Opinia kibiców podzieliła się po równo. Jedni cieszą się z powrotu do elity, drudzy woleliby oglądać awans sportowy. Jak Pan to widzi?

Naszym celem było wywalczenie awansu na parkiecie. Przede wszystkim, zrobiliśmy to inaczej, niż kluby które wcześniej decydowały się na taki ruch. Podobnym projektem do naszego był ten z Polonii 2011 Warszawa przed laty. Wówczas oparto rozwój klubu na młodych zawodnikach. W 2015 roku musieliśmy podjąć trudną decyzję o tym, by nie wystartować w ekstraklasie. To była decyzja pomiędzy skupieniem się na szkoleniu młodzieży, jednocześnie nie wywracając całego projektu szkoleniowego, który już wówczas miał duże perspektywy, a przetrwaniem w formie szkieletowej pierwszej drużyny. Od tego momentu zdobyliśmy mistrzostwo Polski U20, regularnie przywozimy medale z niższych kategorii wiekowych. Szkolenie w Śląsku Wrocław jest jednym z kluczowych w skali kraju. Oczywiście kluczem jest to, by udowodnić pewne rzeczy na boisku. Ja uważam, że w poprzednim sezonie pokazaliśmy, że ta drużyna jest warta tego, by móc zmierzyć się z najlepszymi. Różne czynniki na końcu, przede wszystkim sportowa rywalizacja zadecydowała o tym, że zajęliśmy drugie miejsce. Pod względem sportowym oraz organizacyjnym uważam, że ta drużyna jest gotowa na to, co wydarzy się w ekstraklasie. Krótko mówiąc: czy wolałbym wygrać 1 Ligę i awansować sportowo? Tak. Czy natomiast uważam, że po przegraniu finału nie powinniśmy skorzystać z opcji, jaką jest dzika karta? Nie.

Takie rozwiązanie było w zanadrzu już przed finałem? Czy nie dopuszczaliście do siebie myśli, że nie awansujecie?

Wychodzimy z założenia, że dopóki grasz i możesz wygrywać to chcesz wygrać. Nawet jadąc na trzeci mecz do Bydgoszczy przy stanie 0:2 mówiliśmy tylko o jednym. Dopóki toczyła się sportowa walka, chcieliśmy z niej wyciągnąć tyle, ile się da. 18 maja o godz. 17 był mecz, o 19 go przegraliśmy i od tej chwili zaczęliśmy szukać innych rozwiązań.