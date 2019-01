Memoriał Jędrzejaka zainauguruje sezon we Wrocławiu. Janowski zajmie się obsadą

Wygraj bilet na Wielki Finał PGE Ekstraligi

MW

Już w najbliższą niedzielę, 24 września o godz. 18.45 odbędzie się Wielki Finał Drużynowych Mistrzostw Polski w żużlu na nowym Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Mamy dla Was 5 podwójnych biletów do wygrania na to wydarzenie!