Martwe Dusze - Daria Orlicz

O KSIĄŻCE:

Po sezonie życie w nadmorskim miasteczku toczy się bardzo leniwie. Senną atmosferę zakłóca śmierć Aleksandry Fabianowicz, miejscowej pielęgniarki.

Dochodzenie prowadzi młodszy aspirant Krzysztof Bugaj, który szybko ustala, że kobieta została celowo potrącona przez samochód. Fabianowicz miała dużo wrogów, a na jej temat krążyło mnóstwo plotek. Wielu nie podobało się, że po rozstaniu z mężem zaczęła bez ograniczeń korzystać z życia i często wdawała się w przygodne romanse.

Bugaj pracowicie przesiewa uzyskane informacje i gromadzi dowody, jednak zanim uda mu się zawęzić krąg podejrzanych, w miasteczku zostaje zamordowana kolejna kobieta. Czy coś łączy te dwie sprawy? Może to tylko przypadek, a może dopiero początek czarnej serii.

Fanką Katarzyny Misiołek jestem od dawna, fanką Darii Orlicz odkąd przewróciłam kilka pierwszych stron "Diabelskiego młyna". Bardzo dobry kryminał z psychologicznym tłem, daje smutny obraz świata w jakim żyjemy […].

Książka jest genialna. Straszna, brutalna. Historia bardzo prawdziwa. Handel ludźmi kwitnie na całym świecie. Przemoc wobec kobiet i niewinnych dzieci. Polskie podwórko. Świetnie wykreowane postacie, nie lubiłam żadnej, ale prawda przemawiająca przez nich, jest przerażająca. Ogromnie polecam.

Odważyłam się wsiąść na "Diabelski młyn" i to była bardzo ekscytująca przejażdżka. Podobała mi się wielowątkowość, to jak losy bohaterów się ze sobą łączą, tworząc diaboliczną układankę. Historia zaskakująco brutalna jak na coś, co napisała kobieta, co dla mnie jest oczywiście plusem tego tytułu. Warto sięgnąć, mam nadzieję że będzie ciąg dalszy!

*opinie czytelników lubimyczytac.pl

O AUTORCE:

"Daria Orlicz (pseudonim Katarzyny Misiołek, autorki kilku bestsellerowych powieści społeczno – obyczajowych), jest pisarką o wielu twarzach. Uwielbia literaturę i kino grozy, klimaty postapo i dobrze napisane biografie, nie pogardzi też żadnym mrocznym thrillerem. Pisze to, co sama chciałaby przeczytać. Jej książkowi bohaterowie są prawdziwi; często podejmują kontrowersyjne decyzje, szokują i wzbudzają emocje. Fascynuje ją złożoność ludzkiej psychiki i nieprzewidywalne czasem konsekwencje naszych codziennych wyborów. Jej najbardziej głośna i doceniona przez czytelników powieść to „Dziewczyna, która przepadła” (Muza 2016) – historia porwanej przez niezrównoważonego mężczyznę młodej mężatki, która zdana tylko na siebie, spędziła osiem lat pod dachem psychopaty.”