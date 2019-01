Chcesz zacząć biegać? Zacznij w grupie „Slow Jogging Wrocław” [KIEDY I GDZIE?]

- Zapraszamy początkujących, zaawansowanych, osoby w kwiecie wieku, młodzież i seniorów, rodziców z wózkami, po prostu wszystkich. Przez 4 niedziele, w listopadzie i grudniu będziemy truchtać w parkach dawnej dzielnicy Wrocław-Fabryczna w rytmie slow jogging. Czyli jak? W tempie zwanym w języku japońskim „niko niko” - swobodnie i z uśmiechem, bez bólu i urazów. Truchtając będziemy rozmawiać też o historii odwiedzanych parków i ich okolicy - informują organizatorzy.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

mail: slowjoggingwroclaw@gmail.com

telefon: 603-195-795

Messenger: m.me/slowjoggingwroclaw

Pierwszy trening - 18.11.2018r.

Miejsce: Park Tysiąclecia - dokładne miejsce spotkania wkrótce

Czas trwania: godz. 11:00-12:30

Czy to jest dla mnie?

Nie lubisz biegać? Świetnie! Nie każdy lubi biegać, ale każdy polubi Slow Jogging.

Mało się ruszasz? Nie ma przeszkód. Slow jogging uprawiamy w tempie, które jest odpowiednie dla naszej aktualnej kondycji.

Nie lubisz trenować samotnie? Jeszcze lepiej! Spotkasz osoby, które też nie lubią i chętnie pobiegają razem.

Nie masz wyszukanego stroju sportowego? Żaden problem. Załóż wygodne ubranie i buty i przyjdź do 4 parków Wrocławia Fabryczna.

Prowadzisz aktywny tryb życia i biegasz na co dzień? Też przyjdź. Slow jogging to świetne urozmaicenie regularnych treningów.

Co dostaniesz w nagrodę?

- wypróbujesz nową aktywność poprawiającą zdrowie i kondycję, i poćwiczysz na siłowni zewnętrznej

- pobędziesz na świeżym powietrzu z rodziną, sąsiadami i całkiem obcymi ludźmi

- posłuchasz o historii swojego parku, może dodasz coś od siebie

- spotkasz osoby, z którymi zaczniesz się umawiać na kolejne wspólne truchty

- na koniec wypijesz ciepłą kawę lub herbatę i dostaniesz pamiątkę, dzięki której bieganie zimą będzie przyjemniejsze

W świat slow joggingu wprowadzą Cię instruktorki Magdalena Kowalska i Agnieszka Ciechowicz, które od blisko roku aktywnie i z pasją promują slow jogging we Wrocławiu.

Dlaczego? Ponieważ SLOW JOGGING jest uznawany za jedną z najefektywniejszych metod utrzymania organizmu w zdrowiu przy dużym komforcie dla większości trenujących, dodatkowym atutem jest spędzanie czasu na powietrzu.

Większość uczestników potwierdza, iż w tej formie ruchu łatwo osiąga się stan radości, a dodatkowo efektywnie spala zbędne kalorie i tkankę tłuszczową. Jest to forma rekreacji bliska ideału, możliwa do wykonywania praktycznie wszędzie - od domowego pokoju, poprzez drogę do pracy, po zaplanowany trening.

Metodę tę stosują treningowo maratończycy japońscy oraz żołnierze Sił Powietrznych USA, gdyż jest doskonałą podbudową do bardziej intensywnego treningu.

Co ważne, potwierdzono, iż uzyskujemy w ten sposób 2 razy większe "spalanie" kalorii niż w trakcie chodu. Zatem doskonale się sprawdza jako proces wspierający każdą rozsądną dietę.

Do zobaczenia już 18 listopada w Parku Tysiąclecia!

Poznaj slow jogging, poznaj swój park!