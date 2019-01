Centralna Liga Juniorów. Co w rodzinie to nie zginie. Paluszek strzela jak Celeban

Aleksander Paluszek jest synem byłego dyrektora Akademii Piłkarskiej Śląska Wrocław Krzysztofa Paluszka, który obecnie pełni rolę dyrektora Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębie w Lubinie.

- Aleksander jest typowym środkowym obrońcą. W Akademii Piłkarskiej Śląska Wrocław przebijał się od najmłodszych lat. Niezręcznie jest mi wypowiadać się o jego potencjale, ale to oczywiste, że trzymam kciuki za jego dalszy rozwój. Teraz po zmianach w Centralnej Lidze Juniorów (tworzą ją piłkarze do lat 18, a nie tak jak wcześniej do lat 19 - przypis redakcji) szybciej dostał szansę, by się w niej pokazać i myślę, że to może pozytywnie wpłynąć na jego rozwój - mówi ojciec młodego stopera, Krzysztof Paluszek.

- Nie było pomysłu, żeby ściągać Olka do Lubina. To we Wrocławiu jest jego życie, szkoła, znajomi - dodaje dyrektor AP KGHM Zagłębie.

Aleksander ewidentnie idzie w ślady kapitana Śląska Wrocław - Piotra Celebana, który jest jednym z najskuteczniejszych obrońców w historii polskiej ekstraklasy. Piłkarz występujący w Centralnej Lidze Juniorów strzelił w jedenastu spotkaniach cztery bramki.

Na tę chwilę Paluszek jest najbardziej bramkostrzelnym obrońcą w całej CLJ, a jego poczynania są bacznie monitorowane przez członków sztabu pierwszej drużyny. Czy urodzony w kwietniu 2001 roku obrońca doczeka się debiutu w pierwszej drużynie? Jeśli dalej będzie się tak rozwijał, to może nie dać trenerom wyboru.

